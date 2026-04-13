Coole Filmstars auf der Austria Comic Con in Wels

Auch Beverly Hills-90210-Stars kommen

In der Star-Zone stehen Selfies und Autogramme hoch im Kurs. Heuer haben sich dafür angekündigt: Brian Austin Green und Tori Spelling (Beverly Hills, 90210), Mark Pellegrino und Jake Abel (Supernatural), Tia Carrere (Relic Hunter) und Robert Picardo (Star Trek Voyager).