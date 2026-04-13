Coole Filmstars auf der Austria Comic Con in Wels

Wir verlosen Tickets für die Messe am 2. und 3. Mai. Jetzt mitspielen!
Beverly Hills, Supernatural, Star Trek – für eingefleischte Serienjunkies sind das natürlich alles bekannte Titel.
Unglaublich, dass man richtige Stars nun in Wels trifft: auf der Austria Comic Con am 2. und 3. Mai!
Auch Beverly Hills-90210-Stars kommen
In der Star-Zone stehen Selfies und Autogramme hoch im Kurs. Heuer haben sich dafür angekündigt: Brian Austin Green und Tori Spelling (Beverly Hills, 90210), Mark Pellegrino und Jake Abel (Supernatural), Tia Carrere (Relic Hunter) und Robert Picardo (Star Trek Voyager).
Alle Stars sind an beiden Tagen vor Ort. Wir verlosen für die Messe 3x2 Wochenend-Tickets, die den Eintritt für alle zwei Tage beinhalten, sowie 10x2 Sonntags-Tickets.
Gleich hier online mitspielen: www.krone.at/gewinnspiele
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