Alle 32 Sekunden klingelt das Notruf-Telefon

„Man merkt, dass die Ansprüche der Bevölkerung mehr geworden sind. Es wäre wünschenswert, wenn die Selbstverantwortung wieder mehr wird. Am Land ist die persönliche Gesundheitskompetenz noch deutlich ausgeprägter als in den Ballungsräumen“, sagt Klaus Kaiserseder, seit zehn Jahren Leiter der Linzer Zentrale.

Veränderung durch Digitalisierung

Vor allem die Digitalisierung habe den Beruf in den vergangenen Jahren stark verändert. „Wir können uns auf das Handy des Anrufers verbinden und mit der Kamera eine Liveübertragung in der Leitstelle starten. Dadurch können wir das sowieso Erfragte mit zusätzlichen Infos durch das Bild ergänzen“, erklärt Kaiserseder.