Altach hat die Punkte der Vorsaison übertroffen

Torhüter Dejan Stojanovic mit einer fehlerfreien, sehr guten Leistung, Benedikt Zech hielt seine Abwehrreihe perfekt zusammen, ackerte bis zur allerletzten Minute. Das zentrale Mittelfeld mit Vesel Demaku und Mike Bähre arbeitete in beiden Richtungen ungemein viel. Und dann ist da Patrick Greil, der vor dem Tor eine Coolness entwickelt hat, die seinesgleichen sucht. Der von Mohamed Ouedraogo ins Zentrum gespielte Ball war nicht leicht zu nehmen, für den Altacher Topscorer schien das aber keine Herausforderung zu sein. „Das Spiel ist auf ein Remis hinausgelaufen. Wir konnten einen perfekten Spielzug zum einzigen Tor vollenden. Das Spiel war taktisch geprägt, wir waren diszipliniert, haben gegen einen starken GAK unseren Plan durchgezogen“, analysierte Greil die Partie.