Drama bei Tour: Alpinist stürzt 200 Meter in Tiefe

Bei besten Bedingungen waren die beiden Wintersportler – 60 und 63 Jahre alt – in den frühen Morgenstunden von Gurgl aus durch das Rotmoostal in Richtung Liebener Spitze aufgebrochen. „Zunächst ging es mit Tourenski bergauf, ab dem Skidepot setzten die Männer ihren Aufstieg mit Steigeisen fort“, heißt es seitens der Polizei.