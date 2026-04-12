Drama bei Tour: Alpinist stürzt 200 Meter in Tiefe

Schwerer Alpinunfall am Samstag im hochalpinen Gelände in Tirol! Ein Einheimischer (60) stürzte bei einer Skitour rund 200 Meter über steiles, teils senkrechtes Gelände ab und wurde schwer verletzt. Sein Tourenpartner schlug sofort Alarm.
Bei besten Bedingungen waren die beiden Wintersportler – 60 und 63 Jahre alt – in den frühen Morgenstunden von Gurgl aus durch das Rotmoostal in Richtung Liebener Spitze aufgebrochen. „Zunächst ging es mit Tourenski bergauf, ab dem Skidepot setzten die Männer ihren Aufstieg mit Steigeisen fort“, heißt es seitens der Polizei.
Unfallursache noch unklar
Während der 63-Jährige bereits den Westgipfel erreichte, entschied sich sein Partner rund 50 Meter unterhalb umzudrehen. Er kündigte an, selbstständig abzusteigen. Kurz darauf geschah das Unglück: Der 60-Jährige stürzte – aus bislang ungeklärter Ursache – rund 200 Meter in die Tiefe.
In Innsbrucker Klinik geflogen
Der Tourenpartner reagierte geistesgegenwärtig, setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Der alarmierte Notarzthubschrauber „Alpin 2“ barg den Schwerverletzten aus dem unwegsamen Gelände und flog ihn in die Klinik nach Innsbruck.
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