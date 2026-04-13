Ein Streichquartett geht „down under“

Mit ihrem gemeinsamen Programm touren sie derzeit um den Globus, mit Stopp in Dornbirn. Und sie bringen, wie eingangs angedeutet, eine ganz eigene Welt mit. Mit den Klängen des Didgeridoos in Kompositionen von William Barton selbst, weiters von den australischen Komponisten Peter Sculthorpe und Robert Davidson oder der jungen Neuseeländerin Salina Fisher glaubt man sich in die Klangwelt der Pazifischen Welt versetzt, glaubt Rufe exotischer Vögel oder das Rauschen des Windes über den weiten Ebenen zu hören, und besonders das Didgeridoo tönt oft wie gurgelndes Wasser, zudem bezieht sich der Komponist Andrew Ford mit seinem Streichquartett Nr. 7 auf die in Australien immer wieder vorkommenden, verheerenden Buschfeuer.