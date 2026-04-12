Trimmel-Klub feuert Trainer, eine Frau übernimmt

Union Berlin hat den Trainer entlassen. Der Klub von Christopher Trimmel und Leo Querfeld setzte Chefcoach Steffen Baumgart nach der 1:3-Niederlage am Samstag in Heidenheim in der deutschen Bundesliga vor die Tür. Jetzt übernimmt eine Frau.
Kurz vor Mitternacht der Knall! „Cheftrainer Steffen Baumgart sowie die Co-Trainer Danilo de Souza und Kevin McKenna wurden am heutigen Sonnabend freigestellt“, postete der Klub auf Facebook. Und kurz darauf gleich noch etwas: Mit Marie-Louise Eta übernimmt. „Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der Profimannschaft der Frauen“, schreibt Union.
Die in Dresden geborene Eta bringt viel Erfahrung aus ihrer eigenen aktiven Karriere mit. Als Spielerin im defensiven Mittelfeld war sie unter anderem für Turbine Potsdam aktiv. Mit dem Klub wurde sie Deutsche Meisterin und gewann die Champions League. Sie durchlief zudem sämtliche Jugend-Nationalmannschaften von der U15 bis zur U23. Bereits 2023 war sie bei Union Berlin als Co-Trainerin im Einsatz.
Querfeld trifft, Trimmel sitzt
Die Vereinsführung zog mit der Entlassung Baumgarts die Konsequenzen aus einer schwachen Rückrunde. Seit der Winterpause konnte die Mannschaft nur zwei von vierzehn Spielen gewinnen. Geschäftsführer Horst Heldt (56) sprach von einer „absolut enttäuschenden Rückrunde“ und einer „bedrohlichen Lage“. Man habe nicht mehr die Überzeugung gehabt, dass in der bisherigen Konstellation eine Trendumkehr gelingen würde. Das 1:3 in Heidenheim – ÖFB-Legionär Leo Querfeld spielte durch und erzielte den Ehrentreffer für die Gäste, Trimmel saß auf der Bank – brachte das Fass dann zum Überlaufen.
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