Trimmel-Klub feuert Trainer, eine Frau übernimmt

Querfeld trifft, Trimmel sitzt

Die Vereinsführung zog mit der Entlassung Baumgarts die Konsequenzen aus einer schwachen Rückrunde. Seit der Winterpause konnte die Mannschaft nur zwei von vierzehn Spielen gewinnen. Geschäftsführer Horst Heldt (56) sprach von einer „absolut enttäuschenden Rückrunde“ und einer „bedrohlichen Lage“. Man habe nicht mehr die Überzeugung gehabt, dass in der bisherigen Konstellation eine Trendumkehr gelingen würde. Das 1:3 in Heidenheim – ÖFB-Legionär Leo Querfeld spielte durch und erzielte den Ehrentreffer für die Gäste, Trimmel saß auf der Bank – brachte das Fass dann zum Überlaufen.