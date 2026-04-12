Warum Dortmund-Fans Schlotterbeck auspfiffen

Und die soll theoretisch schon im Sommer greifen. Heißt: Zwar ist der Vertrag verlängert, der Spieler könnte im Sommer trotzdem schon fort sein. Womit wiederum die Sinnhaftigkeit des Vertrags infrage gestellt werden könnte. Und auch wird. Praktisch die gesamte Expertenschaft in Deutschlands Medienszene von Matthäus und Kahn abwärts hinterließ in den vergangenen Tagen einen einschlägigen Kommentar. Tenor: keine echte Liebeserklärung von Schlotterbeck. Mit dem neuen Papier hält sich – erst recht für den Fall einer für ihn gut verlaufenden WM – alle Möglichkeiten eines Transfers offen. Da könnte noch das eine oder andere Pfeifkonzert folgen.