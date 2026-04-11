Raser donnerte mit 166 km/h durch den Lungau

Der Polizei ging am Freitag im Lungau ein viel zu schneller Autofahrer ins Netz. Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Tauernautobahn erwischten die Beamten einen 41-jährigen Österreicher.
Die Autobahnpolizisten in St. Michael führten auf der Tauernautobahn Tempokontrollen durch. Dabei erwischten sie einen 41-jährigen Österreicher, der bei erlaubten 100 km/h mit 166 unterwegs war. Er wurde angehalten, ihm wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt wurde ihm verboten und er wird angezeigt.
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