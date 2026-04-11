Raser donnerte mit 166 km/h durch den Lungau

Die Autobahnpolizisten in St. Michael führten auf der Tauernautobahn Tempokontrollen durch. Dabei erwischten sie einen 41-jährigen Österreicher, der bei erlaubten 100 km/h mit 166 unterwegs war. Er wurde angehalten, ihm wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt wurde ihm verboten und er wird angezeigt.