Im Titelrennen der zweiten Liga hat es am Samstag Rückschläge für die Admira und den FAC gegeben.
Die Admira kam bei Austria Salzburg über ein 0:0 nicht hinaus, der FAC unterlag bei Liefering trotz später 1:0-Führung in einem verrückten Finish gar mit 1:3 (0:0). Die Admira, die auch im zweiten Spiel unter Interimscoach Harald Suchard sieglos blieb, liegt vier Punkte hinter Leader St. Pölten. Dem FAC, der ebenfalls ein Spiel mehr absolviert hat, fehlen drei Zähler.
Die Floridsdorfer gingen in Wals-Siezenheim durch Tomislav Glavan in der 83. Minute mit 1:0 in Führung, gaben den vermeintlichen Sieg in kurioser Manier aber noch aus der Hand. Fünf Minuten später glich im Zusammenspiel der Söhne zweier ehemaliger ÖFB-Teamkicker Ilia Ivanschitz nach Assist von Benedict Scharner aus. In der Nachspielzeit versenkte Oghenetejiri Adejenughure die Wiener mit einem Doppelpack (92., 94.) endgültig.
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