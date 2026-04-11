Rückschläge für die Admira und den FAC

Die Admira kam bei Austria Salzburg über ein 0:0 nicht hinaus, der FAC unterlag bei Liefering trotz später 1:0-Führung in einem verrückten Finish gar mit 1:3 (0:0). Die Admira, die auch im zweiten Spiel unter Interimscoach Harald Suchard sieglos blieb, liegt vier Punkte hinter Leader St. Pölten. Dem FAC, der ebenfalls ein Spiel mehr absolviert hat, fehlen drei Zähler.