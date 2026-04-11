Paketlieferant in neun Minuten dreimal „geblitzt“

„Schneller als die Polizei erlaubt“ wollte ein Paketlieferant in Wels seine Arbeit verrichten. Denn der 23-jährige Syrer wurde innerhalb von neun Minuten dreimal beim Schnellfahren erwischt. Da half auch ein Ausreden auf „Stress in der Arbeit“ nichts – der Führerschein ist weg.
„Ich habe Stress in der Arbeit“, erklärte ein Paketlieferant (23) Streifenpolizisten Samstagvormittag in Wels. Der Bleifuß war bei Lasermessungen in der Welser Zeppelinstraße innerhalb von nur neun Minuten dreimal zu schnell erwischt worden – nämlich mit 71, 62 und 100 km/h statt der erlauben 50 km/h.
Führerschein abgenommen
Als die Beamten den Syrer aus Wien schließlich anhielten, soll er gemeint haben, „schnell von der Arbeit wegzuwollen.“ Das dürfte in nächster Zeit seine geringste Sorge sein, denn seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben.
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