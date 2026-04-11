Paketlieferant in neun Minuten dreimal „geblitzt“

„Ich habe Stress in der Arbeit“, erklärte ein Paketlieferant (23) Streifenpolizisten Samstagvormittag in Wels. Der Bleifuß war bei Lasermessungen in der Welser Zeppelinstraße innerhalb von nur neun Minuten dreimal zu schnell erwischt worden – nämlich mit 71, 62 und 100 km/h statt der erlauben 50 km/h.