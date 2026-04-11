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Was war passiert?

Unfall auf ICE-Strecke: 600 Menschen sitzen fest

Ausland
11.04.2026 16:13
Ein ICE der Deutschen Bahn auf freier Strecke (Archivfoto)
Ein ICE der Deutschen Bahn auf freier Strecke (Archivfoto)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock auf der wichtigen Bahnstrecke Berlin – München: Ein vollbesetzter ICE der Deutschen Bahn ist am Samstag bei Zahna (Bundesland Sachsen-Anhalt) plötzlich stehen geblieben. Rund 600 Menschen sitzen aktuell fest!

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Nach Angaben der Deutschen Bahn stürzte kurz vor 12 Uhr eine Oberleitung direkt auf den fahrenden Zug. Reisende berichteten gegenüber der „Bild“-Zeitung auch, dass Scheiben zu Bruch gingen. Auch die deutsche Bundespolizei ist mittlerweile im Einsatz. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass ein Ersatzzug aus Leipzig kommen soll.

Mehrere Reisende verletzt
Nach neuesten Infos wurden mehrere Reisende durch Glassplitter verletzt. Für die Fahrgäste sei es eine zermürbende Situation. Eine Reisende zur „Bild“: „Wir sitzen seit 3,5 Stunden fest. Ohne Strom. Die Klimaanlage ist ausgefallen. Es ist heiß.“ Auch die Toiletten seien nicht benützbar.

Bislang ist noch völlig unklar, wie lange die Haupttrasse zwischen Berlin und Halle gesperrt bleibt. Der Streckenabschnitt ist eine wichtige Verbindungsader, auf der auch Schnellzüge zwischen Berlin und München fahren.

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