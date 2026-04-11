Unfall auf ICE-Strecke: 600 Menschen sitzen fest

Nach Angaben der Deutschen Bahn stürzte kurz vor 12 Uhr eine Oberleitung direkt auf den fahrenden Zug. Reisende berichteten gegenüber der „Bild“-Zeitung auch, dass Scheiben zu Bruch gingen. Auch die deutsche Bundespolizei ist mittlerweile im Einsatz. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass ein Ersatzzug aus Leipzig kommen soll.