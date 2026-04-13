Licht aus! So spart Gemeinde 100.000 Euro im Jahr

Sein Ziel war es, Energie einzusparen, „Betriebskosten zu senken und gleichzeitig die Auswirkungen künstlicher Beleuchtung auf die heimische Tierwelt zu reduzieren, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen“. Und so ist von 23 bis 5 Uhr das künstliche Licht in der Gemeinde Seeboden aus – außer bei den Bundesstraßen und direkt im Zentrum.