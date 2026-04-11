Wilde Schlussphase: Liefering jubelt gegen FAC

Dabei hatten die Gäste aus der Hauptstadt eigentlich alles im Griff und gingen nach den besseren Chancen in Minute 83 durch Tomislav Glavan auch verdient in Führung. Der späte FAC-Treffer schien aber wie ein Spätzünder für die Jungbullen zu sein. Denn nachdem der eingewechselte Ilia Ivanschitz ausgleichen konnte, war es ein Doppelpack vom ebenfalls eingewechselten Oghenetejiri Adejenughure in der Nachspielzeit, der die Partie komplett drehte, den 3:1-Endstand fixierte und die jungen Salzburger nach drei Niederlagen in Folge wieder jubeln ließ.