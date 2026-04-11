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„Endlich belohnt“

Wilde Schlussphase: Liefering jubelt gegen FAC

Salzburg
11.04.2026 17:13
Lieferings Riquelme im Duell mit Floridsdorfs Bitsche.
Lieferings Riquelme im Duell mit Floridsdorfs Bitsche.(Bild: Andreas Schaad – FC Liefering)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Was für eine wilde Schlussphase zwischen Liefering und Floridsdorf! Salzburgs Zweitligist geriet gegen die Wiener spät in Rückstand, drehte dann aber erst so richtig auf. Am Ende gewannen die Jungbullen, was den Spielstand angeht, sogar relativ klar. Trainer Danny Galm wirkte erleichtert, zeigte zuvor ein goldenes Händchen.

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Dabei hatten die Gäste aus der Hauptstadt eigentlich alles im Griff und gingen nach den besseren Chancen in Minute 83 durch Tomislav Glavan auch verdient in Führung. Der späte FAC-Treffer schien aber wie ein Spätzünder für die Jungbullen zu sein. Denn nachdem der eingewechselte Ilia Ivanschitz ausgleichen konnte, war es ein Doppelpack vom ebenfalls eingewechselten Oghenetejiri Adejenughure in der Nachspielzeit, der die Partie komplett drehte, den 3:1-Endstand fixierte und die jungen Salzburger nach drei Niederlagen in Folge wieder jubeln ließ.

„Die letzten Wochen wurden wir mit den drei Niederlagen immer wieder konfrontiert. Es ist immer wichtig, dass man als Trainer in der Waage bleibt. Wir haben versucht, das Positive daraus zu ziehen und jetzt haben wir uns dafür belohnt, endlich mal wieder was Zählbares zu holen. Im Fußball geht es immer um Ergebnisse“, sagte ein sichtlich erleichterter Liefering-Trainer Danny Galm nach der Partie. 

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An die Mannschaft hat er auch beim späten Rückstand geglaubt. „Wenn man so ein Tor bekommt, ist immer bitter. Wir haben dennoch an uns geglaubt und uns nach dem Nackenschlag auf das fokussiert, was wir können. Das war heute der Beweis, dass das klappen kann. Der Sieg war durchaus verdient“, fügte der Deutsche hinzu. 

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Auf Liefering wartet große Aufgabe
Für die Salzburger wird es in der kommenden Woche nicht leichter, geht es zu den zweitplatzierten Wölfen nach St. Pölten. „Für uns gibt es sowieso keine einfachen Aufgaben in dieser Liga. Wir genießen jetzt einen freien Tag und werden uns ab Montag voll fokussieren. Austria Salzburg musste sich im Heimspiel gegen die Admira mit einem 0:0-Unentschieden begnügen, luchste dem Aufstiegskandiaten aber immerhin einen Punkt ab. 



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