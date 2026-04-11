Austria Salzburg luchst Aufstiegskandidat Punkt ab

Am Samstagnachmittag empfing Austria Salzburg die Admira zum Zweitliga-Duell im Max Aicher-Stadion. Die Hausherren mussten dabei früh auf Trainer Christian Schaider verzichten. Auf dem Platz konnten die Violetten ein Erfolgserlebnis verbuchen.
Im drittletzten und einmal mehr ausverkauften Heimspiel – auch Tormannlegende Otto Konrad mischte sich unter die offiziell 1566 Zuschauer – empfing Austria Salzburg den Aufstiegsaspiranten Admira. Im Herbst war das Duell noch klar mit 4:0 an die haushoch überlegenen Niederösterreicher gegangen. Am Samstag luchsten die Violetten dem Gegner einen Punkt ab.
Gäste trafen die Latte
Echte Highlights waren in der ersten Halbzeit rar gesät. Für Aufsehen sorgte dafür Trainer Christian Schaider – unfreiwillig. Der Bayer musste das Spielfeld nach etwas mehr als 20 Spielminuten verlassen. Er klagte über Kreislaufprobleme und wurde in der Pause zur Abklärung ins Spital gebracht.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Admira etwas den Druck, die Austria konnte sich – im Gegensatz zum Aufeinandertreffen im Herbst – aber gut entgegenstellen. Bei einem Lattenschuss der Gäste war aber auch viel Glück aufseiten der Hausherren. Dazu hielt Tormann Simon Nesler-Täubl einmal stark gegen Alexander Schmidt, dann rettete Verteidiger Christoph Gruber kurz vor der Linie.
In der Nachspielzeit fand die Austria die mit Abstand beste Chance der Partie vor. Nach einem Konter hatte der eingewechselte Luka Parkadze auf den ebenfalls eingewechselten Nico Lukasser-Weitlaner quergelegt. Tormann-Routinier Jörg Siebenhandl spitzelte mit dem Fuß dazwischen und bewahrte seine Mannschaft vor dem Rückstand.
So sicherte sich die Austria einen weiteren wichtigen Zähler. Mit 29 Punkten rangieren die Violetten auf Platz neun, die Admira bleibt Fünfter (40 Punkte).
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