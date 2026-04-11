Austria Salzburg luchst Aufstiegskandidat Punkt ab

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Admira etwas den Druck, die Austria konnte sich – im Gegensatz zum Aufeinandertreffen im Herbst – aber gut entgegenstellen. Bei einem Lattenschuss der Gäste war aber auch viel Glück aufseiten der Hausherren. Dazu hielt Tormann Simon Nesler-Täubl einmal stark gegen Alexander Schmidt, dann rettete Verteidiger Christoph Gruber kurz vor der Linie.