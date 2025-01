Mega-Pläne gegen den Verkehrskollaps im Zillertal

Umfahrung Fügen als weiterer Schritt nötig

Was nützt die beste Anbindung an die A12, wenn es dann taleinwärts stockt? Ein Kernprojekt für einen flüssigeren Verkehr im Zillertal ist die Umfahrung Fügen. „Wir haben einen rechtskräftigen Bescheid des Bundesverwaltungsgerichtes. Noch aber laufen die Gespräche mit den restlichen Grundeigentümern“, erläuterte LHStv. Josef Geisler beim Pressetermin in Rotholz. Ob dies im guten Einvernehmen möglich ist, steht noch in den Sternen.