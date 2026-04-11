„Das Orakel spricht“: Reigen der Selbstoptimierung

Das Streben nach Glück und Schönheit ist eigentlich ja nichts Verwerfliches. Wir alle wollen ein schönes und glückliches Leben führen. Aber wer sagt uns eigentlich, wie dieses auszusehen hat? Die Götter von einst – egal ob am griechischen Olymp oder hinter den christilichen Himmelstüren – sind uns im Laufe der Menschheitsgeschichte abhanden gekommen. Was geblieben ist, das sind wir selbst: der Mensch als Induviduum, der sein Schicksal selbst zu verantworten hat. Und weil wir alle nicht gerne hören, dass die einzige Gemeinsamkeit unseres Lebens der Tod ist, bleibt nur eine Möglichkeit, um das Gefühl zu haben, der Sterblichkeit etwas entgegenhalten zu können: die Selbstoptimierung.