Graz: 68-Jährige wurde von Straßenbahn mitgerissen

Freitagnachmittag ereignete sich ein schwerer Unfall mit einer Straßenbahn in Graz. Kurz vor 15 Uhr führte eine 41-Jährige eine Straßenbahn der Linie 1 in der Annenstraße Richtung Hauptbahnhof. Bei dem Halt in der Station „Roseggerhaus“ dürfte eine 68-jährige Frau mit der Hand in der Fahrzeugtür eingeklemmt worden sein.