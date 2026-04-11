Graz: 68-Jährige wurde von Straßenbahn mitgerissen

Am Freitag wurde eine 68-jährige Frau in Graz mit der Hand in der Fahrzeugtür einer Straßenbahn eingeklemmt und von der Bim mitgerissen. Ein Fahrgast betätigte die Notbremse. Die Frau wurde schwer verletzt.
Freitagnachmittag ereignete sich ein schwerer Unfall mit einer Straßenbahn in Graz. Kurz vor 15 Uhr führte eine 41-Jährige eine Straßenbahn der Linie 1 in der Annenstraße Richtung Hauptbahnhof. Bei dem Halt in der Station „Roseggerhaus“ dürfte eine 68-jährige Frau mit der Hand in der Fahrzeugtür eingeklemmt worden sein.
Beim Losfahren der Bim wurde die Frau zu Boden gerissen. Ein Fahrgast nahm die gefährliche Situation wahr und betätigte die Notbremse. Nach der medizinischen Erstversorgung durch eine Notärztin wurde die schwer verletzte Dame ins LKH Graz gebracht. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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