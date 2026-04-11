Jetzt fix: Das Grazer Girardihaus wird saniert

Seit Jahren wird darüber diskutiert, doch das Bild in der Leonhardstraße 28 bleibt unverändert. Jetzt endlich stellt die Stadt Graz zur Sanierung für das Geburtshaus des Volksschauspielers Alexander Girardi die Gelder zur Verfügung. „Durch die Freigabe der finanziellen Mittel wird ein historisch bedeutendes Gebäude gesichert und gleichzeitig zu einem zeitgemäßen Kulturstandort“, sagt Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ). 3,6 Millionen Euro kostet das Ganze. Budgetiert waren zunächst 2,4 Millionen Euro.

Laut Eber sollen die gestiegenen Baukosten sowie die langfristige Absicherung des Projekts dadurch gedeckt werden. Die Opposition kritisierte, dass kein Schwung in die Sache kommt, die jährliche Pacht teuer sei und die Kosten steigen würden. Denn das Haus, das lange Zeit kurz vor dem Abriss stand, wurde 2021 noch unter Ex-Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) von der Stadt gepachtet. Der Vertrag gilt für 35 Jahre. Seit 2021 wurden langsam die Ideen bekannt, bis jetzt floss aber kein Geld.