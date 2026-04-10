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Bullen-Noten

Schwache Defensive, ein Joker überzeugte

Salzburg
10.04.2026 23:22
Die Bullen unterlagen dem LASK mit 2:3.
Die Bullen unterlagen dem LASK mit 2:3.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Philip Kirchtag
Porträt von Christoph Nister
Von Philip Kirchtag und Christoph Nister

Salzburg verlor am Freitag gegen den LASK daheim mit 2:3 und verabschiedete sich damit wohl aus dem Titelrennen. Bei den Bullen konnte bei der Niederlage kaum einer herausstechen. Die Noten zum Spiel von den „Krone“-Redakteuren Philip Kirchtag und Christoph Nister.

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Schlager 3
Bei den Gegentoren machtlos, sonst nicht gefordert.

Lainer 2
Nach seinem guten Auftritt zuletzt blieb er dieses Mal hinter den Erwartungen.

Chase 2
Schöner Ball beim Ausgleich. Vor dem 1:2 ließ er sich aber düpieren.

Schuster 2
Beim ersten Gegentor nicht unbeteiligt, weil er zu spät in den Zweikampf kam.

Schuster (li.) und Chase waren defensiv nicht sattelfest.
Schuster (li.) und Chase waren defensiv nicht sattelfest.(Bild: GEPA)

Terzic 2
Defensiv immer wieder mit Schwierigkeiten. Nach vorne gelang ihm nichts.

Bidstrup 2
Der Kapitän blieb vieles schuldig. Es gelang ihm nicht, Ordnung ins Spiel seiner Truppe zu bringen.

Krätzig 2
Machte sich seine engagierte Leistung mit seinem fatalen Schnitzer vor dem Siegtreffer kaputt.

Krätzig machte den Fehler vor dem 2:3.
Krätzig machte den Fehler vor dem 2:3.(Bild: APA/EXPA)

Alajbegovic 2
Unauffällig! Er nahm kaum am Spiel teil und fand offensiv keine Lösungen.

Kitano 3
Wenn etwas ging, dann meist über den Japaner. Der entscheidende Faktor war aber auch er nicht.

Vertessen 1
War gar nicht zu sehen und konnte sich nie in Szene setzen. Nur sechs seiner 14 Zuspiele kamen an.

Konate 3
Beim Tor stand er da, wo er sein soll. Sonst waren seine Abschlüsse ausbaufähig.

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Kjaergaard 4
Schoss sich mit dem Tor seinen Frust der letzten Wochen von der Seele.

Baidoo 2
War kaum zu sehen.

Onisiwo 0

Trainer Beichler 2
Seine Startelf konnte nicht überzeugen. Vor allem die Defensive wirkte alles andere als sattelfest.

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