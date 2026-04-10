Schwache Defensive, ein Joker überzeugte

Salzburg verlor am Freitag gegen den LASK daheim mit 2:3 und verabschiedete sich damit wohl aus dem Titelrennen. Bei den Bullen konnte bei der Niederlage kaum einer herausstechen. Die Noten zum Spiel von den „Krone“-Redakteuren Philip Kirchtag und Christoph Nister.
Schlager 3
Bei den Gegentoren machtlos, sonst nicht gefordert.
Lainer 2
Nach seinem guten Auftritt zuletzt blieb er dieses Mal hinter den Erwartungen.
Chase 2
Schöner Ball beim Ausgleich. Vor dem 1:2 ließ er sich aber düpieren.
Schuster 2
Beim ersten Gegentor nicht unbeteiligt, weil er zu spät in den Zweikampf kam.
Terzic 2
Defensiv immer wieder mit Schwierigkeiten. Nach vorne gelang ihm nichts.
Bidstrup 2
Der Kapitän blieb vieles schuldig. Es gelang ihm nicht, Ordnung ins Spiel seiner Truppe zu bringen.
Krätzig 2
Machte sich seine engagierte Leistung mit seinem fatalen Schnitzer vor dem Siegtreffer kaputt.
Alajbegovic 2
Unauffällig! Er nahm kaum am Spiel teil und fand offensiv keine Lösungen.
Kitano 3
Wenn etwas ging, dann meist über den Japaner. Der entscheidende Faktor war aber auch er nicht.
Vertessen 1
War gar nicht zu sehen und konnte sich nie in Szene setzen. Nur sechs seiner 14 Zuspiele kamen an.
Konate 3
Beim Tor stand er da, wo er sein soll. Sonst waren seine Abschlüsse ausbaufähig.
Kjaergaard 4
Schoss sich mit dem Tor seinen Frust der letzten Wochen von der Seele.
Baidoo 2
War kaum zu sehen.
Onisiwo 0
Trainer Beichler 2
Seine Startelf konnte nicht überzeugen. Vor allem die Defensive wirkte alles andere als sattelfest.
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