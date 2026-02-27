Radkersburg, Aussee, Hartberg – Zeitpläne sind da

Leoben: Ausbau der Strahlentherapie mit einem neuen Linearbeschleuniger bis 2029

Murau: Aufbau einer Abteilung für Remobilisation und Nachsorge bis 2029

Graz: Bei Engpässen in den LKH sollen durch neue Kooperationen die Barmherzigen Brüder im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe sowie das UKH im Bereich Orthopädie-Traumatologie aushelfen.

Graz: Offen ist noch, ob die Neurologie wie im RSG vorgesehen vom LKH Süd zum LKH West transferiert wird. Eventuell ist doch eine Sanierung am Standort Süd möglich – und vor allem auch günstiger.

Voitsberg: Eine neue traumatologische Ambulanz soll von der AUVA betrieben werden.