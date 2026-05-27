Ärger bei Tennis-Ass: „Wird anders behandelt!“

Das extravagante Outfit ihrer Gegenspielerin Naomi Osaka hat bei Tennis-Ass Laura Siegemund für Ärger gesorgt. Vor allem beklagt die Deutsche, dass es eine ungleiche Behandlung im Damen-Tennis geben würde.
„Wenn ich so lange bräuchte oder so ein Outfit anhätte und dann da und hier noch mal ein Päuschen brauche, würde der Stuhlschiedsrichter sagen: ‘Time violation‘. Bei ihr sagt er das nicht. Das ist das Einzige, was mich daran interessiert“, zeigt sich Siegemund gegenüber „Eurosport“ angefressen.
Die Deutsche sieht nach ihrem Aus gegen Naomi Osaka bei den French Open deshalb auch eine Art von Ungleichbehandlung: „Es wird mittlerweile so scharf auf jede Sekunde geguckt, da finde ich dann auch, dass bei solchen Auftritten auf die Sekunden geguckt werden sollte. Das ist das Einzige, was die Regeln betrifft, was ich nicht okay finde. Und wo einmal mehr größere Namen anders behandelt werden.“
Für ihre Outfits bekannt
Osaka hatte am Dienstag mit ihrem Outfit erneut für Aufsehen gesorgt. Japans Tennisstar erschien in einem Glitzer-Outfit. „Das ist mir völlig egal. Ich komme hierher, um Tennis zu spielen und keine Modenschau zu machen. Wenn andere eine Modenschau machen wollen, sollen sie das machen. Das ist okay für mich“, beteuert Kontrahentin Siegemund, dass es ihr nicht um das Outfit von Osaka geht.
Die Japanerin ist für ihre extravagante Kleidung auf dem Tennisplatz bekannt. Oft mischt sie bei ihren Outfits Sport- und Fashion-Elemente, die nicht selten von der Popkultur inspiriert sind. „Ich rede nicht viel, deshalb kann ich durch meine Kleidung sprechen“, hatte die 28-Jährige kurz vor Turnierstart gesagt.“
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