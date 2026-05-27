Ärger bei Tennis-Ass: „Wird anders behandelt!“

Die Deutsche sieht nach ihrem Aus gegen Naomi Osaka bei den French Open deshalb auch eine Art von Ungleichbehandlung: „Es wird mittlerweile so scharf auf jede Sekunde geguckt, da finde ich dann auch, dass bei solchen Auftritten auf die Sekunden geguckt werden sollte. Das ist das Einzige, was die Regeln betrifft, was ich nicht okay finde. Und wo einmal mehr größere Namen anders behandelt werden.“