Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Millionen Fälle

Medizinische Bilanz der Kages fällt positiv aus

Steiermark
29.12.2025 12:01
Viele Behandlungen fanden am LKH in Graz statt.
Viele Behandlungen fanden am LKH in Graz statt.(Bild: Christian Jauschowetz)

Positive Bilanz aus dem steirischen Gesundheitswesen: Die Kages blickt auf mehr als zwei Millionen behandelte Fälle und Zehntausende Operationen zurück. Auch die digitale Versorgung von Patienten konnte erneut ausgebaut werden. 

0 Kommentare

Die medizinische Leistungsbilanz der Kages für das Jahr 2025 kann sich sehen lassen: Mehr als zwei Millionen behandelte Fälle, über 85.000 Operationen und rund 2600 Hubschrauberlandungen in den sieben steirischen Spitalsverbünden. Zudem konnte das ambulante und tagesklinische Leistungsangebot um mehr als 50 Prozent gesteigert werden.

Die behandelten Fälle teilen sich dabei auf 1,8 Millionen Behandlungen im ambulanten Bereich und 210.000 stationäre Aufenthalte auf. Mehr als 19.300 Mitarbeiter sorgten sich dabei um das Wohl der Patienten.

Immer mehr Eingriffe mit Robotern
Zusätzlich zu den 85.000 durchgeführten Operationen wurden rund 28.450 tagesklinische Behandlungen durchgeführt. Dadurch stieg die Zahl der tagesklinischen Leistungen in den vergangenen acht Jahren um 51 Prozent, jener der ambulanten Behandlungen sogar um 53 Prozent.

1615 Operationen wurden zudem mithilfe von Roboter-Chirurgie durchgeführt. Seit 2022 wurde die Zahl derartiger Eingriffe um knapp 150 Prozent gesteigert. Die meisten Operationen im Jahr 2025 waren Katarakt-Eingriffe, also Behandlungen des Grauen Stars, gefolgt von Implantationen von Hüft-Endoprothesen und Karpaltunnelsyndrom-Operationen. 

Einen weiteren Schwerpunkt stellte auch die digitale Versorgung von Patienten dar. So wurde etwa das „integrierte Hometreatment in der KJP“ als neues Versorgungsmodell geschaffen. Dadurch sollen Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen in ihrer vertrauten Umgebung unterstützt werden. Im telemedizinischen Programm „HerzMobil“ wurden 2025 knapp 500 Patienten betreut, die unter Herzinsuffizienz leiden und so sicher begleitet werden können.

Lesen Sie auch:
Hunderte Menschen demonstrierten am Dienstag in Graz. 
Viel Kritik an Kunasek
Demo bei Eiseskälte: Steirer kämpfen um Spitäler
16.12.2025
Umbruch bei Spitälern
Gesundheitsplan beschlossen, der Widerstand bleibt
19.12.2025

„Die Zahlen zum medizinischen Leistungsspektrum 2025 zeigen, wie konsequent sich die Kages in Richtung einer modernen, patientenorientierten Versorgung weiterentwickelt“, betonen Kages-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark und Ulf Drabek, Vorstand für Finanzen und Technik.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
166.937 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
121.670 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Viral
Jazz Gitti ärgert sich nach McDonald‘s-Besuch
111.093 mal gelesen
Jazz Gitti machte auf Instagram ihrem Ärger Luft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf