Medizinische Bilanz der Kages fällt positiv aus

Positive Bilanz aus dem steirischen Gesundheitswesen: Die Kages blickt auf mehr als zwei Millionen behandelte Fälle und Zehntausende Operationen zurück. Auch die digitale Versorgung von Patienten konnte erneut ausgebaut werden.
Die medizinische Leistungsbilanz der Kages für das Jahr 2025 kann sich sehen lassen: Mehr als zwei Millionen behandelte Fälle, über 85.000 Operationen und rund 2600 Hubschrauberlandungen in den sieben steirischen Spitalsverbünden. Zudem konnte das ambulante und tagesklinische Leistungsangebot um mehr als 50 Prozent gesteigert werden.
Die behandelten Fälle teilen sich dabei auf 1,8 Millionen Behandlungen im ambulanten Bereich und 210.000 stationäre Aufenthalte auf. Mehr als 19.300 Mitarbeiter sorgten sich dabei um das Wohl der Patienten.
Immer mehr Eingriffe mit Robotern
Zusätzlich zu den 85.000 durchgeführten Operationen wurden rund 28.450 tagesklinische Behandlungen durchgeführt. Dadurch stieg die Zahl der tagesklinischen Leistungen in den vergangenen acht Jahren um 51 Prozent, jener der ambulanten Behandlungen sogar um 53 Prozent.
1615 Operationen wurden zudem mithilfe von Roboter-Chirurgie durchgeführt. Seit 2022 wurde die Zahl derartiger Eingriffe um knapp 150 Prozent gesteigert. Die meisten Operationen im Jahr 2025 waren Katarakt-Eingriffe, also Behandlungen des Grauen Stars, gefolgt von Implantationen von Hüft-Endoprothesen und Karpaltunnelsyndrom-Operationen.
Einen weiteren Schwerpunkt stellte auch die digitale Versorgung von Patienten dar. So wurde etwa das „integrierte Hometreatment in der KJP“ als neues Versorgungsmodell geschaffen. Dadurch sollen Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen in ihrer vertrauten Umgebung unterstützt werden. Im telemedizinischen Programm „HerzMobil“ wurden 2025 knapp 500 Patienten betreut, die unter Herzinsuffizienz leiden und so sicher begleitet werden können.
„Die Zahlen zum medizinischen Leistungsspektrum 2025 zeigen, wie konsequent sich die Kages in Richtung einer modernen, patientenorientierten Versorgung weiterentwickelt“, betonen Kages-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark und Ulf Drabek, Vorstand für Finanzen und Technik.
