Medizinische Bilanz der Kages fällt positiv aus

Einen weiteren Schwerpunkt stellte auch die digitale Versorgung von Patienten dar. So wurde etwa das „integrierte Hometreatment in der KJP“ als neues Versorgungsmodell geschaffen. Dadurch sollen Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen in ihrer vertrauten Umgebung unterstützt werden. Im telemedizinischen Programm „HerzMobil“ wurden 2025 knapp 500 Patienten betreut, die unter Herzinsuffizienz leiden und so sicher begleitet werden können.