Ein erster „Flirt“ lässt Hartberg hoffen

Die Erteilung der Lizenz für Hartberg im Vorfeld des Steirer-Gipfels war für Schmid positiv, aber keine Überraschung: „Ich hab damit gerechnet, denn der Verein ist gut geführt!“ Auch das Erstgespräch mit Obmann Erich Korherr bezüglich einer Vertragsverlängerung war positiv: „Es ging darum, ob man sich das vorstellen kann. Von beiden Seiten gab’s ein klares Ja! Mir wurde Zufriedenheit mit meiner Arbeit signalisiert.“ In der Meisterrunde fehlt aber noch der erste Sieg: „Abgerissen sind wir deshalb nicht. Wir haben gute Leistungen gebracht, haben leider sehr viele Chancen nicht genützt. Die Mannschaft ist sehr stabil und körperlich gut beieinander. Der nächste Sieg kommt sicher irgendwann, auch wenn in den Top-Sechs alle Teams gut sind und Kleinigkeiten entscheiden.“