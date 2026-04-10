Chlorgas ausgetreten: Einsatz bei Stanglwirt!

Dort, wo sich Promis wie Arnold Schwarzenegger zur Weißwurst-Party treffen, gab es am Freitag einen Feuerwehreinsatz. Im Technikraum des Schwimmbads beim berühmten Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser (Tiroler Bezirk Kitzbühel) war es zu einer chemischen Reaktion gekommen. „Es war aber nicht so dramatisch“, beschwichtigt die Feuerwehr.
„Gefahrgut Gastronomie“ lautete die Alarmmeldung, die die Leitstelle Tirol um kurz nach 16 Uhr ausschickte. Was zunächst dramatisch klingt, entpuppte sich zum Glück als relativ harmlos. „Beim Anschließen bei den Chlorbehältern kam es zu einer chemischen Reaktion. Durch das Vermischen von zwei Chemikalien trat Chlorgas aus“, schildern die Einsatzkräfte gegenüber der „Krone“.
Wir haben auch Messungen im Hotel durchgeführt, die haben aber nichts ergeben.
Ein Sprecher der Feuerwehr
Chlorgas wird neutralisiert
Alarm geschlagen hatte der Haustechniker des Stanglwirts. „Nun wird das Chlorgas im Raum neutralisiert. Das dauert vermutlich noch rund eine Stunde“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr im Gespräch gegn 17.30 Uhr. Er betont, dass es keine Verletzten gegeben hat und der Einsatz „dramatischer klingt, als er ist. Wir haben auch Messungen im Hotel durchgeführt, die haben aber nichts ergeben“. Evakuierung habe es aber keine gegeben.
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