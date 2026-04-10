Chlorgas ausgetreten: Einsatz bei Stanglwirt!

Chlorgas wird neutralisiert

Alarm geschlagen hatte der Haustechniker des Stanglwirts. „Nun wird das Chlorgas im Raum neutralisiert. Das dauert vermutlich noch rund eine Stunde“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr im Gespräch gegn 17.30 Uhr. Er betont, dass es keine Verletzten gegeben hat und der Einsatz „dramatischer klingt, als er ist. Wir haben auch Messungen im Hotel durchgeführt, die haben aber nichts ergeben“. Evakuierung habe es aber keine gegeben.