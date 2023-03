So soll das neue Girardihaus in Graz glänzen

Er war ein Superstar der Jahrhundertwende, ein Hut ist nach ihm benannt, eine Rostbraten-Variante, und diverse Straßen tragen seinen Namen: Alexander Girardi war der wohl größte österreichische Volksschauspieler an der Wende zum 20. Jahrhundert. Geboren wurde der Meister der leichten Muse am 5. Dezember 1850 als Sohn eines Schlossermeisters in Graz, und zwar in der Leonhardstraße 28. Sein Vater sah ihn für das Schlosserhandwerk vor, doch die Liebe zum Schauspiel setzte sich durch. Er übte heimlich das Singen und trat einer Laiengruppe bei. Von da an begann sein Siegeszug auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Girardi wurde zur Kultfigur einer ganzen Epoche, bis zu seinem Tod am 20. April 1918 glänzte er in Operettenrollen, das Publikum liebte ihn ebenso wie die Theaterkritiker.