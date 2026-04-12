Potapova gegen Andrejewa ab 14 Uhr LIVE

Finale beim WTA-Turnier in Linz: Anastasia Potapova trifft auf die topgesetzte Mirra Andrejewa. Mit sportkrone.at sind Sie ab 14 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Potapova schaffte es bei ihrem ersten Auftritt als Österreicherin in Österreich gleich ins Finale. Am Samstag hatte sie sich gegen die Kroatin Donna Vekic in zwei Sätzen durchgesetzt.
Die 18-jähirge Andrejewa ließ der Rumänin Elena-Gabriela Ruse keine Chance und ist auch heute im Finale in der Favoritenrolle.
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