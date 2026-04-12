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Billie Jean King Cup

Belgien wirft Rekordsieger USA raus

Tennis
12.04.2026 17:53
Belgien überrumpelte die USA und steht im Final 8.
Belgien überrumpelte die USA und steht im Final 8.(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Belgiens Tennis-Frauen haben im Billie Jean King Cup einen unerwarteten 3:1-Heimsieg über die USA gefeiert. Gegen die Rekordsiegerinnen war man in Ostende als Außenseiter in den Länderkampf gegangen. 

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Hanne Vandewinkel (WTA-94.) und die für die angeschlagene Elise Mertens spielende Greet Minnen (149.) schafften jeweils Siege über US-Jungstar Iva Jovic, die im Ranking auf Platz 16 liegt. Die US-Amerikanerinnen haben den Bewerb 18 Mal gewonnen.

(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Belgien steht damit wie Großbritannien, Italien, Kasachstan, Spanien, die Ukraine und Tschechien neben Gastgeber China im Final 8 im September. Die Britinnen feierten auswärts in Melbourne einen 3:1-Erfolg über Australien, Titelverteidiger Italien schlug daheim Japan 3:1. Die Ukraine besiegte Polen auswärts 4:0, während die Spanierinnen in Slowenien und Kasachstan daheim gegen Kanada gewannen.

Bianca Andreescu
Bianca Andreescu(Bild: AFP/MATTHEW STOCKMAN)

Andreescu verliert nach fast vier Stunden
Bemerkenswert: Julia Putinzewa rang Kanadas Bianca Andreescu in einem 3:39-Stunden-Marathon 7:6, 3:6, 7:6 nieder und stellte auf 3:1. Tschechien bezwang die Schweiz 3:1. Das Final 8 geht vom 22. bis 27. September in Shenzhen über die Bühne.

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Tennis
12.04.2026 17:53
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