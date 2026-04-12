Belgien wirft Rekordsieger USA raus

Belgien steht damit wie Großbritannien, Italien, Kasachstan, Spanien, die Ukraine und Tschechien neben Gastgeber China im Final 8 im September. Die Britinnen feierten auswärts in Melbourne einen 3:1-Erfolg über Australien, Titelverteidiger Italien schlug daheim Japan 3:1. Die Ukraine besiegte Polen auswärts 4:0, während die Spanierinnen in Slowenien und Kasachstan daheim gegen Kanada gewannen.