Belgien wirft Rekordsieger USA raus

Belgiens Tennis-Frauen haben im Billie Jean King Cup einen unerwarteten 3:1-Heimsieg über die USA gefeiert. Gegen die Rekordsiegerinnen war man in Ostende als Außenseiter in den Länderkampf gegangen.
Hanne Vandewinkel (WTA-94.) und die für die angeschlagene Elise Mertens spielende Greet Minnen (149.) schafften jeweils Siege über US-Jungstar Iva Jovic, die im Ranking auf Platz 16 liegt. Die US-Amerikanerinnen haben den Bewerb 18 Mal gewonnen.
Belgien steht damit wie Großbritannien, Italien, Kasachstan, Spanien, die Ukraine und Tschechien neben Gastgeber China im Final 8 im September. Die Britinnen feierten auswärts in Melbourne einen 3:1-Erfolg über Australien, Titelverteidiger Italien schlug daheim Japan 3:1. Die Ukraine besiegte Polen auswärts 4:0, während die Spanierinnen in Slowenien und Kasachstan daheim gegen Kanada gewannen.
Andreescu verliert nach fast vier Stunden
Bemerkenswert: Julia Putinzewa rang Kanadas Bianca Andreescu in einem 3:39-Stunden-Marathon 7:6, 3:6, 7:6 nieder und stellte auf 3:1. Tschechien bezwang die Schweiz 3:1. Das Final 8 geht vom 22. bis 27. September in Shenzhen über die Bühne.
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