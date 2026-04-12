Neuville crasht und verpasst sicheren Sieg

Der Japaner Takamoto Katsuta hat die Kroatien-Rallye auch dank eines Unfalls des in Führung liegenden Belgiers Thierry Neuville wenige Kilometer vor dem Ziel gewonnen.
Der Toyota-Pilot feierte nach seinem Triumph bei der Kenia-Rallye seinen zweiten Erfolg in der Rallye-WM nacheinander. Hyundai-Fahrer Neuville hatte am Sonntag mit einem Vorsprung von mehr als einer Minute den ersten Saisonsieg vor Augen, zerstörte sich bei einem Crash aber die Vorderradaufhängung seines Autos.
Katsuta, der 20,7 Sekunden vor dem Finnen Sami Pajari siegte, übernahm nach dem vierten Saisonlauf die Führung in der Gesamtwertung vor seinen Toyota-Teamkollegen Elfyn Evans, Oliver Solberg und Pajari.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.