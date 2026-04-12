Neuville crasht und verpasst sicheren Sieg

Der Toyota-Pilot feierte nach seinem Triumph bei der Kenia-Rallye seinen zweiten Erfolg in der Rallye-WM nacheinander. Hyundai-Fahrer Neuville hatte am Sonntag mit einem Vorsprung von mehr als einer Minute den ersten Saisonsieg vor Augen, zerstörte sich bei einem Crash aber die Vorderradaufhängung seines Autos.