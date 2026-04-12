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Kroatien-Rallye

Neuville crasht und verpasst sicheren Sieg

Motorsport
12.04.2026 17:47
Thierry Neuville hatte den Sieg vor Augen, schied dann aber aus.
Thierry Neuville hatte den Sieg vor Augen, schied dann aber aus.(Bild: EPA/MEN Reporter Media LTD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Japaner Takamoto Katsuta hat die Kroatien-Rallye auch dank eines Unfalls des in Führung liegenden Belgiers Thierry Neuville wenige Kilometer vor dem Ziel gewonnen.

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Der Toyota-Pilot feierte nach seinem Triumph bei der Kenia-Rallye seinen zweiten Erfolg in der Rallye-WM nacheinander. Hyundai-Fahrer Neuville hatte am Sonntag mit einem Vorsprung von mehr als einer Minute den ersten Saisonsieg vor Augen, zerstörte sich bei einem Crash aber die Vorderradaufhängung seines Autos.

Takamoto Katsuta
Takamoto Katsuta(Bild: EPA/MEN Reporter Media LTD)

Katsuta, der 20,7 Sekunden vor dem Finnen Sami Pajari siegte, übernahm nach dem vierten Saisonlauf die Führung in der Gesamtwertung vor seinen Toyota-Teamkollegen Elfyn Evans, Oliver Solberg und Pajari.

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