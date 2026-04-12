Van Aert gewinnt Paris-Roubaix im Zielsprint

Pogacar wie im Vorjahr Zweiter

Wie im Vorjahr belegte Pogacar bei dem als „Hölle des Nordens“ bekannten Rennen zwischen Compiegne und Roubaix den zweiten Platz und muss damit auf sein fünftes Monument warten. Der niederländische Mitfavorit Mathieu van der Poel, der Sieger der drei vergangenen Ausgaben, musste sich nach einem Reifenschaden und einer langen Aufholjagd mit dem vierten Platz hinter Jasper Stuyven begnügen.