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Finale in Monte Carlo

Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner ab 15 Uhr LIVE

Tennis
12.04.2026 05:47
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Finale beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo: Mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner duellieren sich die aktuell beiden besten Spieler der Welt. Mit sportkrone.at sind Sie ab 15 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

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Hier gibt es den Liveticker:

Sinner hat die Chance, Alcaraz wieder als Nummer eins der Weltrangliste abzulösen. Der Spanier muss seine Punkte im Fürstentum vom Sieg aus dem vergangenen Jahr verteidigen, Sinner verpasste das Turnier aufgrund seiner dreimonatigen Dopingsperre.

Jannik Sinner
Jannik Sinner(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)

In seiner Wahlheimat Monaco steht der Südtiroler erstmals im Finale. Überhaupt befindet sich der 24-Jährige in Topform. Nach dem „Sunshine Double“ in Indian Wells und Miami ist Sinner der erste Spieler seit Novak Djokovic 2015, der in den ersten drei Masters-1000-Turnieren des Jahres das Finale erreicht hat.

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