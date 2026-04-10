158 statt 70 km/h: Lenker ist nun Fahrzeug los

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein 63-Jähriger auf der B14 in Klosterneuburg bei Wien unterwegs. Sein Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt. Viel zu stark aufs Gaspedal getreten war zudem ein 27-jähriger Wiener im neuen Baustellenbereich auf der A1 bei St. Pölten. Auch er ist seinen Führerschein los.
Der 63-Jährige tappte Donnerstagabend in eine Laserkontrolle der Polizei. 158 km/h zeigte das Messgerät an, 70 wären in dem Bereich der B14 in Klosterneuburg lediglich erlaubt gewesen. Damit ist der Lenker nicht nur seinen Führerschein los, auch der Wagen wurde vorübergehend beschlagnahmt. Zudem wird der Mann aus dem Bezirk Tulln bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
Um 60 km/h zu schnell
Dass seit wenigen Tagen wegen einer Baustelle nur mehr Tempo 80 auf der Westautobahn beim Knoten St. Pölten herrscht, scheint indes einem 27-Jährigen aus der Bundeshauptstadt egal gewesen zu sein. Der Wiener wurde ebenfalls am Donnerstagabend mit 140 km/h von der Polizei „geblitzt“ – erlaubt gewesen wären nur 80. Ihm wurde ebenfalls noch vor Ort der Führerschein abgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.