158 statt 70 km/h: Lenker ist nun Fahrzeug los

Um 60 km/h zu schnell

Dass seit wenigen Tagen wegen einer Baustelle nur mehr Tempo 80 auf der Westautobahn beim Knoten St. Pölten herrscht, scheint indes einem 27-Jährigen aus der Bundeshauptstadt egal gewesen zu sein. Der Wiener wurde ebenfalls am Donnerstagabend mit 140 km/h von der Polizei „geblitzt“ – erlaubt gewesen wären nur 80. Ihm wurde ebenfalls noch vor Ort der Führerschein abgenommen.