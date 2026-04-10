Austria-Legende verlässt Verein nach 17 Jahren

Zu den größten Erfolgen zählen zwei Meistertitel in der Regionalliga West 2023/24 sowie 2024/25. Im Vorjahr durfte die Austria dann auch in die 2. Liga aufsteigen. Dort kam Sandmayr in dieser Spielzeit bislang elfmal zum Einsatz. An Verein und Fans hat er vor seinem Abschied nur eines zu sagen: „Am Ende bleibt für mich vor allem eines: Danke. Danke, dass ich dieses Trikot so viele Jahre tragen durfte. Danke für all die gemeinsamen Momente, die tollen Gespräche und die große Wertschätzung, die ich hier erfahren habe. Danke für alles.“