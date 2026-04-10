Austria-Legende verlässt Verein nach 17 Jahren

Austria Salzburg und Luka-Nils Sandmayr gehen mit Saisonende getrennte Wege. Das gab der Verein am Freitagvormittag bekannt. Der Salzburger spielte insgesamt 17 Jahre für die Violetten und hat besondere Erinnerungen gesammelt.
Irgendwann endet jede Geschichte einmal. Am Saisonende ist es jene von Luka-Nils Sandmayr bei Austria Salzburg. Nach 17 Jahren im violetten Trikot verlässt der Salzburg seinen Herzensverein, wie der Verein am Freitagvormittag offiziell bekannt gab.
Seit der U10 ein Violetter
Schon in der U10 streifte sich der heute 26-Jährige das Austria-Trikot über. Seither hat er 165 Spiele für die Maxglaner Kampfmannschaft bestritten. „Diese Entscheidung fällt mir extrem schwer. Die Austria ist für mich seit über 17 Jahren ein wichtiger Teil meines Lebens und ich durfte in dieser Zeit unglaublich viele schöne Erinnerungen sammeln. Ich habe hier meine besten Freunde kennengelernt, so viele besondere Momente erlebt und gemeinsam große Erfolge gefeiert“, wird der Salzburger vom Verein zitiert.
Zu den größten Erfolgen zählen zwei Meistertitel in der Regionalliga West 2023/24 sowie 2024/25. Im Vorjahr durfte die Austria dann auch in die 2. Liga aufsteigen. Dort kam Sandmayr in dieser Spielzeit bislang elfmal zum Einsatz. An Verein und Fans hat er vor seinem Abschied nur eines zu sagen: „Am Ende bleibt für mich vor allem eines: Danke. Danke, dass ich dieses Trikot so viele Jahre tragen durfte. Danke für all die gemeinsamen Momente, die tollen Gespräche und die große Wertschätzung, die ich hier erfahren habe. Danke für alles.“
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