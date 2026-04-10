Teure Weine aus Hotel gestohlen: Frau entlarvt!

Hochpreisige Weine waren plötzlich verschwunden. Der Schaden ging in die Tausende. In einem Hotel im Tiroler Ötztal stand man zunächst vor einem Rätsel. Dieses konnte jetzt offenbar gelöst werden. Im Fokus der Ermittler steht eine 31-jährige Bulgarin.
Wie sich im Zuge der polizeilichen Erhebungen herausgestellt hatte, dürfte es bereits vor gut zwei Wochen zu dem Diebstahl gekommen sein. Konkret am 28. März, in der Zeit zwischen 22.10 und 22.45 Uhr, hieß es.
Spuren führten zu Bulgarin
Schauplatz des Coups war ein Hotel im Wintersport-Mekka Sölden. Als das Fehlen der hochpreisigen Weinflaschen aufgefallen war, wurde sofort die Polizei eingeschaltet. Die Spuren führten die Ermittler letztlich zu einer 31-jährigen Bulgarin, die im Verdacht stehe, die Weine gestohlen zu haben.
Der Schaden beläuft sich laut Exekutive auf mehrere Tausend Euro. Entsprechende kriminalpolizeiliche Ermittlungen sind noch im Gange.
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