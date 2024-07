Wein um 1 Million in Tiroler Luxushotel erbeutet

Informationen von Gästen, die im Keller waren

Dieses Wissen gelangte zu einem bisher unbescholtenen Gastronom (54) aus dem deutschen Ruhrgebiet. Er suchte in der Coronazeit offenbar alternative Einnahmequellen und gab zu, auch Bekannte aus dem Milieu zu haben. „Ja, die Idee stammt von mir. Ich kenne Leute, die in diesem Keller waren“, räumte der Hüne beim Prozess ein. Er weihte einen vorbestraften Monteur (52) ein, der wegen Kokainsucht in ständiger Geldnot war und nach dem Rauswurf durch seine Frau bei ihm wohnte.