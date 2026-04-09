LIVE Update: Half-time! Freiburg and Porto lead

Bologna fell 1-3 to Premier League side Aston Villa in their Europa League home match. This means the last two remaining Serie A clubs are also on the brink of elimination from European competition. Ezri Konsa, with a big assist from goalkeeper Federico Ravaglia (44th), and Ollie Watkins (51st, 94th) scored for the English side. Jonathan Rowe, an Englishman in a Bologna jersey, pulled one back in the meantime (90th). Porto and Nottingham Forest drew 1-1. Porto’s Martim Fernandes provided the highlight of the match with a nearly unbelievable own goal (13th).