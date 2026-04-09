Europa League
LIVE Update: Half-time! Freiburg and Porto lead
SC Freiburg celebrated a convincing 3-0 victory over Celta Vigo in the first leg of the Europa League quarterfinals, throwing open the door to the semifinals. FC Bologna lost 1-3 to Aston Villa in front of their home crowd, while FC Porto and Nottingham Forest drew 1-1.
Bologna fell 1-3 to Premier League side Aston Villa in their Europa League home match. This means the last two remaining Serie A clubs are also on the brink of elimination from European competition. Ezri Konsa, with a big assist from goalkeeper Federico Ravaglia (44th), and Ollie Watkins (51st, 94th) scored for the English side. Jonathan Rowe, an Englishman in a Bologna jersey, pulled one back in the meantime (90th). Porto and Nottingham Forest drew 1-1. Porto’s Martim Fernandes provided the highlight of the match with a nearly unbelievable own goal (13th).
Freiburg dominatesCelta Vigo
Freiburgleft nothing to chance against Celta Vigo with defender Lienhart. A diagonal pass from the Austrian international set up the 2-0 goal by Jan-Niklas Beste (32'). Lienhart’s teammate Matthias Ginter sealed the final score with a header (78'). Vincenzo Grifo had kicked off Freiburg’s tenth consecutive European home win with a magnificent curling shot (10th minute). The Bundesliga side can now look forward to the semifinals against Braga or Real Betis (1-1).
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