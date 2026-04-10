„Bei der WM schlagen zwei Herzen in meiner Brust“

Die WM 1982 in Spanien war jene des Antonin Panenka – seine einzige als Spieler: Mit der Tschechoslowakei knöpfte er Kuwait und Frankreich ein 1:1 ab, stand gegen Michel Platini auf dem Platz und war in beiden Matches als Torschütze zur Stelle. Natürlich vom Elfer-Punkt, „wie denn auch anders“, schmunzelt der 77-Jährige.