Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Pensionisten fordern | Kampf um ältere Wähler

Guten Morgen Newsletter
(Bild: www.peopleimages.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Pensionisten fordern. An ihnen könnte sich die türkis-rot-pinke Bundesregierung die Zähne ausbeißen: Die Pensionisten, vertreten von den Seniorenorganisationen von ÖVP und SPÖ stellen gleich zu Beginn der Verhandlungen für die Budgets von 2027 und 2028 klar, dass sie die volle Inflationsabgeltung erwarten – und, wie präzisiert wird, „für alle“. Das heißt also: Ein klares Nein zu einer Regelung wie zuletzt, als nur kleine Renten um den Inflationswert aufgebessert wurden, während die Bezieher größerer Pensionen mit Fixbeträgen abgespeist wurden. Das soll es nach dem deutlich artikulierten Willen der beiden Spitzenvertreterinnen im Seniorenrat, der ÖVP-Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec und der Präsidentin des SPÖ-Pensionistenverbandes, Birgit Gerstorfer, nicht noch einmal geben. Korosec: „Wenn ich sage für alle, dann meine ich auch alle.“ Klare Worte.

0 Kommentare

Kampf um ältere Wähler. Die beiden Seniorenvertreterinnen lassen überhaupt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Sie fordern Mitsprache, denn beim Schnüren des aktuellen Sparbudgets seien sie nicht eingebunden gewesen. Das, so verlautet man, werde man sich nicht noch einmal gefallen lassen, denn die 2,2 Millionen Pensionisten seien bei der Budgetsanierung doppelt zur Kasse gebeten worden – einerseits durch die Anpassung unter der Inflation und andererseits durch die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge. Man wird sehen, welchen Spagat ÖVP und SPÖ, die beiden Pensionistenparteien, vollführen werden, um einerseits das Budget nicht aus den Fugen geraten zu lassen und andererseits trotzdem die älteren Frau- und Herrschaften nicht als Wähler zu verlieren.

Kommen Sie gut durch den Freitag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
09.04.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Sichergestelltes Betrügergeld nach einer Razzia im März 2026.
Krone Plus Logo
Behörden getäuscht
Betrug über ID Austria: So zockten Täter Finanz ab
Vor allem zu Beginn des Kriegs wurden Öltanker und Frachtschiffe angegriffen, mit ...
Iran verlangt „Maut“
Aktuelle Lage: So steht es um Straße von Hormuz
Die Lage in den USA hat sich verändert und daher hat sich Volkswagen zu einem überraschenden ...
„Schwieriges Umfeld“
VW kündigt Elektro-Hammer für US-Markt an!
Lilli Tagger steht im Viertelfinale des WTA-500-Turniers in Linz.
Tagger nach Sieg:
„Muss mich entschuldigen, die drehen noch durch“
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
8 – 10 Cent günstiger
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
137.941 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Vierfache Mama hingerichtet, unter Gras verscharrt
127.220 mal gelesen
Die 38-Jährige wurde ermordet und unter Gras im eigenen Garten verscharrt.
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
99.762 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Wirtschaft
Waffenruhe im Iran: Der Ölpreis bricht rasant ein
892 mal kommentiert
Die Märkte reagieren positiv auf die aktuellen Entwicklungen.
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
837 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
804 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Orthodoxes Ostern
Putin will für zwei Tage Waffen schweigen lassen
Grönland will Respekt
Wut auf Trump: „Sind nicht irgendein Stück Eis“
Neue Eisenstädter
U-Ausschuss: „Sonderprüfung unumgänglich“
„So bald wie möglich“
Netanyahu ordnet Verhandlungen mit Libanon an
Gibt „Sparfuchs“ nach?
Das Tauziehen der Gemeinden um Steuererlass
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf