Pensionisten fordern | Kampf um ältere Wähler

Pensionisten fordern. An ihnen könnte sich die türkis-rot-pinke Bundesregierung die Zähne ausbeißen: Die Pensionisten, vertreten von den Seniorenorganisationen von ÖVP und SPÖ stellen gleich zu Beginn der Verhandlungen für die Budgets von 2027 und 2028 klar, dass sie die volle Inflationsabgeltung erwarten – und, wie präzisiert wird, „für alle“. Das heißt also: Ein klares Nein zu einer Regelung wie zuletzt, als nur kleine Renten um den Inflationswert aufgebessert wurden, während die Bezieher größerer Pensionen mit Fixbeträgen abgespeist wurden. Das soll es nach dem deutlich artikulierten Willen der beiden Spitzenvertreterinnen im Seniorenrat, der ÖVP-Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec und der Präsidentin des SPÖ-Pensionistenverbandes, Birgit Gerstorfer, nicht noch einmal geben. Korosec: „Wenn ich sage für alle, dann meine ich auch alle.“ Klare Worte.
Kampf um ältere Wähler. Die beiden Seniorenvertreterinnen lassen überhaupt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Sie fordern Mitsprache, denn beim Schnüren des aktuellen Sparbudgets seien sie nicht eingebunden gewesen. Das, so verlautet man, werde man sich nicht noch einmal gefallen lassen, denn die 2,2 Millionen Pensionisten seien bei der Budgetsanierung doppelt zur Kasse gebeten worden – einerseits durch die Anpassung unter der Inflation und andererseits durch die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge. Man wird sehen, welchen Spagat ÖVP und SPÖ, die beiden Pensionistenparteien, vollführen werden, um einerseits das Budget nicht aus den Fugen geraten zu lassen und andererseits trotzdem die älteren Frau- und Herrschaften nicht als Wähler zu verlieren.
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