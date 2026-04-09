Pensionisten fordern | Kampf um ältere Wähler

Pensionisten fordern. An ihnen könnte sich die türkis-rot-pinke Bundesregierung die Zähne ausbeißen: Die Pensionisten, vertreten von den Seniorenorganisationen von ÖVP und SPÖ stellen gleich zu Beginn der Verhandlungen für die Budgets von 2027 und 2028 klar, dass sie die volle Inflationsabgeltung erwarten – und, wie präzisiert wird, „für alle“. Das heißt also: Ein klares Nein zu einer Regelung wie zuletzt, als nur kleine Renten um den Inflationswert aufgebessert wurden, während die Bezieher größerer Pensionen mit Fixbeträgen abgespeist wurden. Das soll es nach dem deutlich artikulierten Willen der beiden Spitzenvertreterinnen im Seniorenrat, der ÖVP-Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec und der Präsidentin des SPÖ-Pensionistenverbandes, Birgit Gerstorfer, nicht noch einmal geben. Korosec: „Wenn ich sage für alle, dann meine ich auch alle.“ Klare Worte.