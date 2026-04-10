Routinebesuch beim Urologen wurde Lebensrettung

Eigentlich war ein Patient – wie die Krone jetzt erfuhr – am Karfreitag nur für eine urologische Kontrolle zu den „Ärzten im Zentrum“ nach St. Pölten gekommen. Doch Sekunden nach seiner Ankunft erlitt der 71-Jährige einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Sein großes Glück: Tür an Tür befindet sich in der Kremser Landstraße auch das internistische Kassenzentrum „imed“. Sofort eilten von dort die Helfer, Internist Sebastian Klein, Medizinstudent Lukas Steiner sowie Ultraschallspezialist Franz Wotawa herbei. Auch Urologe Norbert Fernbach legte Hand an. Nach nur zwei Minuten war die Reanimation von Erfolg gekrönt. Der Mann konnte zurück ins Leben geholt werden, noch bevor der Notarzt eingetroffen war. Der Pensionist dürfte keine bleibenden Schäden davontragen.