Routinebesuch beim Urologen wurde Lebensrettung

Ein normaler Routinebesuch beim Arzt endete für einen Patienten schlagartig mit einer Lebensrettung. Er war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort...
Eigentlich war ein Patient – wie die Krone jetzt erfuhr – am Karfreitag nur für eine urologische Kontrolle zu den „Ärzten im Zentrum“ nach St. Pölten gekommen. Doch Sekunden nach seiner Ankunft erlitt der 71-Jährige einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Sein großes Glück: Tür an Tür befindet sich in der Kremser Landstraße auch das internistische Kassenzentrum „imed“. Sofort eilten von dort die Helfer, Internist Sebastian Klein, Medizinstudent Lukas Steiner sowie Ultraschallspezialist Franz Wotawa herbei. Auch Urologe Norbert Fernbach legte Hand an. Nach nur zwei Minuten war die Reanimation von Erfolg gekrönt. Der Mann konnte zurück ins Leben geholt werden, noch bevor der Notarzt eingetroffen war. Der Pensionist dürfte keine bleibenden Schäden davontragen.
Sofort Herzdruckmassage
„Wäre der Notfall woanders passiert, würde unser Patient vielleicht nicht mehr leben“, so die Retter. Ein kleines Osterwunder! Für die „imed“-Ärzte zeigt der dramatische Vorfall, wie entscheidend schnelle Hilfe ist. Sie appellieren daher an alle: „Sofortige Herzdruckmassage ist das Wichtigste. Man kann nichts falsch machen – der einzige Fehler ist, nichts zu tun!“
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