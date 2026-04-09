Oberbank verzeichnete 2025 leichte Gewinneinbußen

Respekt vor kommenden Monaten

Das aktuelle Jahr wird Gasselsberger zufolge ein holpriges werden: „Das einzige, was schwerer vorauszusagen ist als die Finanzmärkte, ist die Geopolitik.“ Daher mahnt der Generaldirektor zur Ruhe und Vorsicht, erinnert an vorschnelle Prognosen etwa angesichts der Ankündigung der US-amerikanischen Zollpolitik vor einem Jahr. Auch eine neue Inflationsspirale wie im Jahr 2022 erwartet er nicht. Im Wertpapiergeschäft wurde im ersten Quartal ein Rekordergebnis erzielt, und auch das Kreditwachstum sei in diesem Zeitraum „sehr, sehr stark“ gewesen. „Ich blicke dennoch mit Respekt auf das weitere Geschäftsjahr 2026“, so Gasselsberger, der auch einige prägende Momente seiner Karriere Revue passieren ließ, wie etwa die Finanzkrise von 2008.