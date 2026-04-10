Das „Sparbuch des Landes“ ist wieder prall gefüllt

Währungssicherung entscheidend

Und tatsächlich kann Johannes Kern, Geschäftsführer der Fibeg (Vermögensverwaltung des Landes), eine beachtliche Bilanz vorlegen. Der Generationenfonds hat 2025 einen Wertzuwachs von 5,7 Prozent erwirtschaftet. „Damit sind wir besser als die Pensionskassen“, betont Kern. Er führt das auf die Maxime „Risikominimierung statt Ertragsmaximierung“ zurück. Besonders hebt Kern die konsequente Währungssicherung hervor: „Diese war vor allem bei Dollar-Anlagen entscheidend.“ Denn dadurch hat es den Fonds nicht getroffen, als die US-Währung im Vorjahr an Wert eingebüßt hat.