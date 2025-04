Graz muss weiter sparen – und verschiebt Projekte

Es muss also weiter gespart werden. Wie bereits in der Vorwoche angekündigt, wird eine Haushaltssperre von zwölf Millionen Euro (dieses Geld kann nicht ausgegeben werden) aktiviert. Zudem gibt es kurzfristig sechs Millionen Euro an Mehreinnahmen (etwa durch die Küche Graz und durch Landesförderungen im Bildungsbereich) und zwei Millionen Euro an neuen Einsparungen.