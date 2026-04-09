Polizei-Welpe „Tosca“ startet in Grundausbildung

Der Rosentaler, dessen Vater bereits Hundeführer bei der Gendarmerie war, hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. „Mir wurde es quasi bereits in die Wiege gelegt. Schon als Kind wollte ich Hundeführer bei der Polizei werden“, erzählt der zweifache Vater im Gespräch mit der „Krone“. Und dies ist der 41-Jährige nun seit mittlerweile bereits zwölf Jahren. Der Exekutive beigetreten ist er 2009.