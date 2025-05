Diese Polizisten haben Partner auf vier Pfoten

„Hör’ jetzt endlich auf zu ratschen. Wir haben Wichtigeres zu tun, als Interviews zu geben – lass’ uns was suchen“ – so ähnlich, oder wahrscheinlich genau so, könnte man das dezente Winseln von „Hektor“ in Richtung seines zweibeinigen Polizeikollegen und Herrchens Matthias deuten. Der Belgische Schäferhund ist seit Kurzem Teil des vierbeinigen Sprengstoff-Teams in Kärnten. Mehr als ein Dutzend der im Umlauf befindlichen bei Kriminellen gängigen Sprengstoffmittel können „Hektor“ und seine zwei Hundekollegen erschnüffeln.