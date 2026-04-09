Nandu und Dachs hielten Tierhilfe auf Trab

Störend sind Dachse vor allem dann, wenn sie im eigenen Garten zu graben beginnen. Den Jägern sind aber die Hände gebunden: „Wir können sie nur schwer einfangen, da Fallen in Siedlungsgebieten auch Katzen einfangen würden und das wieder ein neues Problem darstellen würde. Die Tiere zu jagen, ist in der Stadt tabu. Am besten eignen sich bauliche Maßnahmen, um den Dachs zu ,vertreiben‘. Also, wenn der Boden nicht mehr attraktiv zum Graben ist – durch große Steine etwa – dann verzieht er sich.“