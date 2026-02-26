Grazer Stadtgebiet: Schon wieder ein Dachs-Einsatz

In Graz ist es Mittwochabend zu einem aufwendigen Einsatz für die Tierhilfe Steiermark gekommen. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Wochen musste ein Dachs im Stadtgebiet aus einer misslichen Situation gerettet werden.
Schreckmoment für eine Grazerin Mittwochabend: Ein Dachs hatte sich unter ihrem geparkten Auto verkrochen, da sich das Tier nicht rührte, alarmierte sie die Einsatzkräfte. Bis diese da waren, blieb die Frau vor Ort.
Die Rettung gestaltete sich dann aber schwierig. Aufgrund der Lage des Tieres war dessen Zustand zunächst schwer einzuschätzen. Zusätzlich erschwerte der Einsatzort an einer frequentierten Straße während der abendlichen Hauptverkehrszeit die Arbeiten. Aus Sicherheitsgründen wurde das Fahrzeug zunächst rundum mit einem Netz gesichert.
„Extreme Stresssituation“
Nach rund 50 Minuten konnte der Dachs befreit werden. In Rücksprache mit dem Verein für kleine Wildtiere in großer Not wurde zunächst eine Auswilderung beschlossen, da das Tier äußerlich unverletzt wirkte. Kurz nach der Freilassung zeigte sich jedoch eine Verletzung am Hinterbein. Der Dachs wurde daraufhin umgehend erneut gesichert und zur weiteren Versorgung an den Verein übergeben.
„Gerade im innerstädtischen Bereich sind Wildtiere extremen Stresssituationen ausgesetzt. Solche Einsätze erfordern viel Geduld, Teamarbeit und schnelle Entscheidungen“, teilte die Tierhilfe Steiermark mit.
Die Organisation bedankte sich bei der aufmerksamen Finderin für die umgehende Alarmierung sowie beim Verein für kleine Wildtiere in großer Not für die rasche und professionelle Übernahme des Tieres.
