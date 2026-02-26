Grazer Stadtgebiet: Schon wieder ein Dachs-Einsatz

„Extreme Stresssituation“

Nach rund 50 Minuten konnte der Dachs befreit werden. In Rücksprache mit dem Verein für kleine Wildtiere in großer Not wurde zunächst eine Auswilderung beschlossen, da das Tier äußerlich unverletzt wirkte. Kurz nach der Freilassung zeigte sich jedoch eine Verletzung am Hinterbein. Der Dachs wurde daraufhin umgehend erneut gesichert und zur weiteren Versorgung an den Verein übergeben.