„Gänsehautmoment“ im Kampf gegen neues Kraftwerk

Ein großangelegtes Renaturierungsprojekt in der Mur im steirischen Stübing war erfolgreich, die Huchen kommen zum Laichen zurück. Die Gefahr, dass genau dort ein Wasserkraftwerk gebaut werden könnte, ist aber noch nicht gebannt.
Es war ein „Gänsehautmoment“ für Franz Keppel, besser bekannt als „Huchenfranz“, als der Naturschützer kürzlich die Schotterbänke in der Mur in Stübing beobachtete: Ein Huchen schwamm heran und laichte ab, und zwar genau dort, wo für die Flussbewohner vergangenes Jahr eine Laichstelle renaturiert worden war. „Leider legen durch das Niedrigwasser die Huchen aktuell ihre Eier nicht ab, aber sobald die Pegelstände steigen, sind die Bedingungen ideal“, so Keppel am Mittwoch.
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