Kater „Pezi“ ist nach drei Monaten wieder daheim

Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler mahnt daher erneut eine Chip- und Registrierungspflicht auch für Katzen ein: „Wir bekommen so viele Katzen, die offensichtlich ein Zuhause haben, was man am Pflege- und Ernährungsstatus erkennen kann. Da sie aber keinen Chip haben, sind sie keinem Halter zuordenbar. Am ehesten werden diese noch über soziale Medien gefunden, was aber im Fall von Kater ,Pezi‘ zunächst auch nicht half. Genauso wie bei Hunden muss jetzt endlich eine Chippflicht auch für Katzen kommen.“