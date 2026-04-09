Nach Auto-Überschlag Lenkerin aus Wrack gerettet

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es Mittwochabend in Felixdorf. Eine Autofahrerin krachte mit ihrem Wagen gegen einen geparkten Pkw, das Fahrzeug der Unfalllenkerin überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Liegen. Ursache des Unglücks dürfte ein medizinischer Notfall gewesen sein, heißt es.