Nach Auto-Überschlag Lenkerin aus Wrack gerettet

Im Unfallwrack eingeschlossen war eine Lenkerin, nachdem sich ihr Fahrzeug in Felixdorf, Bezirk Wiener Neustadt, überschlagen hatte. Sanitäter und Feuerwehrleute befreiten die Verletzte.
Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es Mittwochabend in Felixdorf. Eine Autofahrerin krachte mit ihrem Wagen gegen einen geparkten Pkw, das Fahrzeug der Unfalllenkerin überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Liegen. Ursache des Unglücks dürfte ein medizinischer Notfall gewesen sein, heißt es.
Verletzte im Wrack
Die Lenkerin befand sich noch im Fahrzeug, als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen. Gemeinsam mit Sanitätern und einem First-Responder-Team bargen Feuerwehrleute die Verletzte schonend aus dem Wrack ihres Autos. Dann wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.
Helfer zwei Stunden im Einsatz
Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei räumten die Feuerwehrleute die Straße von herumliegenden Fahrzeugteilen. Das Unfallwrack wurde wieder auf die Räder gestellt und mittels Wechselladefahrzeug abtransportiert. Nach zwei Stunden war der Einsat beendet.
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