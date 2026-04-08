Probleme bei Nike-Trikots wenige Monate vor WM

Zeitdruck vor der WM

Nike prüft derzeit mögliche Lösungen und steht laut Bericht in Kontakt mit Verbänden und Zulieferern. Die Zeit drängt: Bereits im Juni startet die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Die neuen Trikots sollen dort erstmals zum Einsatz kommen und wurden speziell für hohe Temperaturen mit kühlender Funktion entwickelt.