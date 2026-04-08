Probleme bei Nike-Trikots wenige Monate vor WM

Panne kurz vor der WM! Die neuen Nike-Trikots sorgen bei mehreren Nationalteams für Aufregung. Jetzt räumt der Ausrüster selbst einen Fehler ein.
Bei Testspielen von Frankreich, England und Uruguay fiel eine auffällige Wölbung entlang der Schulternaht auf.
Der „Guardian“ zog sogar einen kuriosen Vergleich: Uruguays Spieler hätten ausgesehen wie „Shredder“, der Bösewicht aus den „Teenage Mutant Ninja Turtles“.
Nike gesteht Fehler ein
Der Konzern reagierte bereits und bestätigte das Problem. „Während der letzten Länderspielpause haben wir ein kleines Problem mit unseren Nike-Nationaltrikot-Kits festgestellt, am auffälligsten im Bereich der Schulternaht.“
Zwar sei die Funktion nicht beeinträchtigt, jedoch: „Die Gesamtästhetik ist nicht so, wie sie sein sollte.“
Zeitdruck vor der WM
Nike prüft derzeit mögliche Lösungen und steht laut Bericht in Kontakt mit Verbänden und Zulieferern. Die Zeit drängt: Bereits im Juni startet die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Die neuen Trikots sollen dort erstmals zum Einsatz kommen und wurden speziell für hohe Temperaturen mit kühlender Funktion entwickelt.
Neben den Turnier-Mitfavoriten Brasilien, Frankreich und England setzen auch Kroatien, Norwegen, Uruguay, die Niederlande, Südkorea, Kanada, Australien, die USA und Katar auf Nike.
Der Ausrüster zeigt sich selbstkritisch: „Wir legen stets höchste Maßstäbe an uns und unsere Produkte an, und dieses Mal wurden wir diesen nicht gerecht.“ Man arbeite nun „unter Hochdruck“, um das Problem zu beheben.
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