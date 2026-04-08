Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeitdruck

Probleme bei Nike-Trikots wenige Monate vor WM

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
08.04.2026 19:28
Kylian Mbappe im Trikot der französischen Nationalmannschaft.
Kylian Mbappe im Trikot der französischen Nationalmannschaft.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Panne kurz vor der WM! Die neuen Nike-Trikots sorgen bei mehreren Nationalteams für Aufregung. Jetzt räumt der Ausrüster selbst einen Fehler ein.

0 Kommentare

Bei Testspielen von Frankreich, England und Uruguay fiel eine auffällige Wölbung entlang der Schulternaht auf. 

Der „Guardian“ zog sogar einen kuriosen Vergleich: Uruguays Spieler hätten ausgesehen wie „Shredder“, der Bösewicht aus den „Teenage Mutant Ninja Turtles“.

Nike gesteht Fehler ein
Der Konzern reagierte bereits und bestätigte das Problem. „Während der letzten Länderspielpause haben wir ein kleines Problem mit unseren Nike-Nationaltrikot-Kits festgestellt, am auffälligsten im Bereich der Schulternaht.“

Zwar sei die Funktion nicht beeinträchtigt, jedoch: „Die Gesamtästhetik ist nicht so, wie sie sein sollte.“

Zeitdruck vor der WM
Nike prüft derzeit mögliche Lösungen und steht laut Bericht in Kontakt mit Verbänden und Zulieferern. Die Zeit drängt: Bereits im Juni startet die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Die neuen Trikots sollen dort erstmals zum Einsatz kommen und wurden speziell für hohe Temperaturen mit kühlender Funktion entwickelt.

Neben den Turnier-Mitfavoriten Brasilien, Frankreich und England setzen auch Kroatien, Norwegen, Uruguay, die Niederlande, Südkorea, Kanada, Australien, die USA und Katar auf Nike.

Der Ausrüster zeigt sich selbstkritisch: „Wir legen stets höchste Maßstäbe an uns und unsere Produkte an, und dieses Mal wurden wir diesen nicht gerecht.“ Man arbeite nun „unter Hochdruck“, um das Problem zu beheben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
08.04.2026 19:28
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
FrankreichEnglandUruguay
Nike
NationalteamTestspiel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
140.783 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
137.049 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
134.262 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1618 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1098 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
961 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zeitdruck
Probleme bei Nike-Trikots wenige Monate vor WM
Krone Plus Logo
Matthäus schwärmt:
„Einen wie Rangnick dürft ihr nie wieder hergeben“
Stürmer verletzt
USA müssen bei WM auf Top-Torjäger verzichten
Krone Plus Logo
Fuchs im Jubiläumstalk
„Das hab ich damals nur meiner Frau verraten“
KI ist überzeugt
Österreich wird bei der WM nicht Gruppensieger!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf