Blüten-Geheimnis um besten Hollersaft

Es bleibt ein „Generationen-Geheimnis“, wie es die Sirup-Kreationen von Hannes und Birgit Pickl erneut aufs Podest geschafft haben. Bereits 2023 wurden sie für ihre selbst gemachten Bio-Säfte mit Gold und Silber ausgezeichnet. Dieses Mal kürte die Landwirtschaftskammer NÖ das Rezept der Familie auf der Wieselburger Messe sogar in allen drei Kategorien zum besten im ganzen Bundesland.