Blüten-Geheimnis um besten Hollersaft

Bei der Ab-Hof Messe in Wieselburg (NÖ) werden jährlich Moste, Essige und Fruchtsäfte mit der „Goldenen Birne“ gekrönt. Familie Pickl räumt mit ihrem Sirup Gold, Silber und auch Bronze ab.
Es bleibt ein „Generationen-Geheimnis“, wie es die Sirup-Kreationen von Hannes und Birgit Pickl erneut aufs Podest geschafft haben. Bereits 2023 wurden sie für ihre selbst gemachten Bio-Säfte mit Gold und Silber ausgezeichnet. Dieses Mal kürte die Landwirtschaftskammer NÖ das Rezept der Familie auf der Wieselburger Messe sogar in allen drei Kategorien zum besten im ganzen Bundesland.
„Wir verwenden jedenfalls sehr, sehr viele Blüten“, verrät Hannes Pickl zumindest ein kleines Detail über den „goldenen“ Sirup – dem traditionellen Holunder („Holler“). Damit der selbst gemachte Sirup besonders gut schmeckt, müssen die Zutaten perfekt abgestimmt sein. Wichtig ist: „Erst wenn die Blüten vollständig geöffnet sind, sollte man den Holunder pflücken und unbedingt die Stiele sorgfältig entfernen“, erklärt der Landwirt.
Im vergangenen Jahr wurden rund 60 Kilo Blüten im alten Weinpresshaus der Familie zu etwa 800 Litern Sirup verarbeitet. Wer sich selbst überzeugen möchte, kann dies im Bauernladen in Langmannersdorf im Bezirk St. Pölten tun – dort gibt es auch andere regionale Produkte zu kosten, vielleicht sogar mit einer kleinen Einführung in das Generationen-Holler-Rezept.
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